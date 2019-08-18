Кабул, , 09:29 — REGNUM

В результатеты взрыва самодельной бомбы в Афганистане погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сегодня, 18 августа, сообщают афганские СМИ.

Взрыв прогремел на дороге в округе Даулат Абад в провинции Балх на севере Афганистана, в тот момент, когда проезжал автомобиль.

Как рассказал глава округа Мухаммад Юсуф мощная бомба подорвала транспортное средства, в котором находились люди. Погибли по меньшей мере 11 человек, пятеро из них являются членами одной семьи.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из известных террористических организаций.