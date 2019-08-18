Азовский район, Ростовская область, , 09:26 — REGNUM

В Ростовской области на реке Дон сел на мель сухогруз с пшеницей на борту. ЧП произошло сегодня, 18 августа, в Азовском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Инцидент произошёл в 8:40 (время московское) в районе Шматовского переката. Сухогруз «Волгодон 5038» не пострадал.

«Водотечности, розлива нефтепродуктов, пострадавших нет. Судовой ход не перекрыт, на месте работает буксир шлюзовой», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее спасатели помогли сухогрузу «Цимлянск» с пшеницей продолжить ход по реке Дон. Судно село на мель в районе города Семикаракорска и создало преграду для движения судов.

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