Пермь, , 08:31 — REGNUM

В Перми по факту аварии, которая произошла вечером 17 августа, полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Пермскому краю.

Напомним, что в аварии погиб один человек. СУ СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 17 августа на ул. Новогайвинской произошло ДТП с маршрутным автобусом. Он врезался в бетонное ограждение. В салоне находились более 50 человек.

По данным минздрава региона, госпитализация потребовалась 32 пассажирам. Одна пассажирка скончалась.

В мэрии назвали предварительной причиной аварии техническую неисправность автобуса.

По поручению главы города перевозчик отстранён от работы на городских маршрутах до окончания следствия.

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