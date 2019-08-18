Нур-Султан, , 07:59 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано сейсмологами на юго-востоке Казахстана. Об этом 18 августа сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция страны.

Подземные толчки были зарегистрированы специалистами в 09:12 по местному времени (06:12 мск) 18 августа.

Эпицентр подземной стихии располагался в Алма-Атинском районе, в 78 километрах на север от Алма-Аты (в городе проживает более 1,8 млн человек).

Очаг землетрясения находился на глубине 20 километров. Землетрясение ощущалось как толчки силой 2−3 балла в городе Капчагай (проживает более 61 000 человек).

О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предыдущее землетрясение в Казахстане произошло в 02:07 мск, недалеко от восточной границы. Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла.

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