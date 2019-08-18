Сочи, Краснодарский край, , 07:32 — REGNUM

Пользователи социальных сетей опубликовали множество видеоматериалов, демонстрирующих последствия обильных осадков, обрушившихся на Сочи, об этом 18 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выложенных в интернет видеокадрах видны улицы города, затопленные от последствий залповых ливней.

Как отмечают интернет-пользователи, причиной подобных проблем стали неработающие коллекторы и канализации, многие годы которыми никто не занимался.

Напомним, 17 августа на город Сочи обрушился мощный ливень, экстренные службы были приведены в режим повышенной готовности, о пострадавших из-за действий стихии не сообщалось.

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