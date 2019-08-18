Махачкала, , 07:06 — REGNUM

Трагедией завершился придорожный ремонт машины для семьи из Дагестана: 11-летний ребенок погиб, а его отец получил увечья, сообщает 17 августа «КП: Северный Кавказ».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, владелец автомобиля УАЗ «Буханка» занимался ремонтом двигателя на обочине дороги в Чародинском районе у села Гочоб, предварительно поставив машину на ручной тормоз.

Находившийся в салоне автомобиля ребенок, снял машину с тормоза, в результате чего УАЗ покатился. Отец встал на пути машины, однако не смог предотвратить ее падения в пропасть. В результате происшествия ребенок от полученных травм скончался на месте аварии, а его отца с серьезными увечьями доставили в местную больницу.

В настоящее время на месте трагедии работают эксперты. Выясняются все обстоятельства инцидента.