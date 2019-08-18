Нью-Йорк, США, , 05:52 — REGNUM

При падении легкомоторного самолета на частный дом в округе Датчесс, штат Нью-Йорк, погиб по меньшей мере один человек, сообщает 17 августа USA Today со ссылкой на сообщение полиции штата.

Как стало известно, на борту самолета находились три человека. Во время падения на жилой дом в районе населенного пункта Покипси в округе Датчесс погиб один из находившихся на борту мужчин, остальные живы.

Между тем в доме, который был атакован падающим летательным аппаратом, также находились три человека. Здание было полностью разрушено и моментально оказалось объято огнем. Спасателям удалось спасти из здания двух человек, состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Тело третьего жителя дома найти пока не удается.

На месте трагедии работают эксперты. Пока не ясно, что могло стать причиной падения двухмоторного самолета.

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