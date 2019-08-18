Нур-Султан, , 05:31 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали приборы на территории Казахстана у его восточных границ не далеко от Китая, сообщает 18 августа официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Колебания земной коры фиксировались в 02:07 (мск), эпицентр расположен в 23 км от города Жаркент Алматинской области. Очаг залегал на глубине 5 км.

Мощность землетрясения в районе эпицентра составила 5 баллов. По состоянию на 07:00 местного времени в районе землетрясения жертв и разрушений не наблюдалось.