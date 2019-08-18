Кабул, , 05:14 — REGNUM

Число жертв взрыва на свадебной церемонии в столице Афганистана исчисляется десятками, по предварительным данным, погибли как минимум сорок человек, еще сто получили ранения, сообщает 18 августа TOLO News.

«Это был теракт-самоубийство. Злоумышленник привел в действие взрывчатое вещество в свадебном зале для мужчин. Количество жертв очень высокое», — цитирует источник многочисленных гостей свадьбы.

Ранее очевидцы сообщили, что количество приглашенных на свадебную церемонию в Кабуле равнялось приблизительно 1200 человек. Взрыв произошел в районе сцены, где в этот момент собрались дети.

По-прежнему ни одна группа не взяла на себя ответственность за террористический акт.

Ранее руководитель пресс-службы МВД заявлял о том, что обычно в подобных случаях ответственность за инцидент берут не себя представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако в данном случае никаких заявлений от этих группировок пока не поступало.

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