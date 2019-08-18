Иерусалим, , 02:50 — REGNUM

Израильские военные атаковали «вооруженных подозреваемых» на территории северной части сектора Газа, сообщает 18 августа пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Некоторое время назад израильские военные опознали несколько вооружённых подозреваемых у границы в северной части сектора Газа, — говорится в сообщении. — Боевой вертолёт и танк армии обороны Израиля обстреляли их».

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 17 августа, согласно сообщению Армии обороны Израиля, с территории сектора Газа по израильским объектам было выпущено три ракеты, две из которых были перехвачены системами ПВО.

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