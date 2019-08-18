Джуно , США, , 02:00 — REGNUM

Нехарактерно высокие для Аляски летние температуры стали причиной массового замора шедших на нерест лососевых рыб, сообщает BBC со ссылкой на Межплеменную комиссиюпо рыбным ресурсам реки Юкон.

Как сообщила директор комиссии Стефани Куинн-Дэвидсон, группа ученых выдвинулась в верховья реки Койокук, после полученных от местных жителей сообщений о массовой гибели рыбы.

Исследователи обнаружили более 850 мертвых рыб, представителей семейства лососевых, в том числе: нерки, кеты и розового лосося. Ученые считают, что реальный ущерб рыбному хозяйству региона может быть в 4−10 раз больше.

Погибшие особи были тщательным образом исследованы на предмет наличия гельминтов, следов инфекции и прочих возможных причин массового мора рыб, однако ничего подобного в тушках обнаружить не удалось. Большинство особей были со зрелой икрой и готовы были отнереститься в ближайшее время.

Поскольку заморы совпали по времени с аномально высокими для региона температурами, ученые пришли к выводу, что именно жара стала причиной массовой гибели рыб. Тепловой стресс — такой диагноз поставили ихтиологи представителям лососевых Аляски.

По словам Куинн-Дэевидсон, ничего подобного она не наблюдала за восемь лет работы.

Напомним, тихоокеанские лососи являются проходными рыбами, родившись в пресных водах верховьях рек, они проводят жизнь в океанических водах, а затем вновь поднимаются к истокам рек для нереста. Тихоокеанские лососи, как правило нерестятся один раз в жизни, после чего погибают. Температура — является одним из важных факторов, влияющих на физиологию рыб вообще и нереста в частности.