Киев, , 01:28 — REGNUM

Следственными органами Одессы в рамках досудебного расследования причин повлекшего смерти девяти человек пожара задержан владелец отеля «Токио Стар» Вадим Черный, сообщает пресс-служба прокураторы Одесской области.

По предварительным данным, Черного подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в помещении, следствием которого стала гибель девяти человек. В ближайшее время в отношении него будут составлены соответствующие процессуальные документы, включая ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, пожар в одесском отеле «Токио Стар» начался в ночь с 16 на 17 августа. Общая площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров. Жертвами происшествия стали девять человек, в связи с чем 18 августа на Украине объявлен днем траура.

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