Пермь, , 01:02 — REGNUM

Уголовное дело по факту смерти пассажира автобуса, попавшего в ДТП в Перми, возбуждено Следственным Комитетом РФ, сообщает 18 августа пресс-служба регионального управления ведомства.

По подозрениям следователей, имело место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ).

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативники. Криминалисты изъяли с места происшествия образцы для работы.

Напомним, в автобусе №53 находилось 55 пассажиров, когда он врезался в бетонное ограждение на улице Новогайвинской города Перми. В результате ДТП, погиб один пассажир, 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — девять детей, их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Состояние пяти пострадавших — тяжелое.

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