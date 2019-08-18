Кабул, , 00:33 — REGNUM

Число пострадавших при взрыве на свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле превышает 20 человек, при этом пока нет точной информации о количестве убитых и раненых, сообщает 18 августа афганский источник TOLO News со ссылкой на пресс-службу МВД Афганистана.

По словам пресс-секретаря МВД Нусрата Рахими, взрыв произошел в западной части Кабула около 22:40 17 августа.

Ряд источников сообщает о 20 жертвах трагедии, при этом точной информации о количестве убитых и раненых не приводится. По предварительным данным, число жертв может быть высокими, поскольку свадебные церемонии в Афганистане часто насчитывают более четырех сотен гостей.

Как заявил Рахими, обычно кровавые атаки в столице проводят талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) и местные члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Напомним, относительное спокойствие в городе сохранялось с 7 августа, момента, когда в западной районе Кабула талибами (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) был взорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 14 человек, еще 145 получили ранения.