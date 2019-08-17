Кемерово, 17 августа 2019, 23:54 — REGNUM
17 августа в Кемеровской области произошел пожар на шахте «Грамотеинская». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.
По данным ведомства, на глубине 200 метров в тупиковом забое случилось загорание ленточного конвейера. В результате инцидента никто не пострадал.
«В шахте находились 48 человек на момент возгорания, — сказали в пресс-службе. — Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты».
В настоящее время пожар в шахте ликвидирован, работа предприятия приостановлена.