Кемерово, , 23:54 — REGNUM

17 августа в Кемеровской области произошел пожар на шахте «Грамотеинская». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону.

По данным ведомства, на глубине 200 метров в тупиковом забое случилось загорание ленточного конвейера. В результате инцидента никто не пострадал.

«В шахте находились 48 человек на момент возгорания, — сказали в пресс-службе. — Эвакуировались самостоятельно 43 человека, пять оставлены для организации жизнеобеспечения шахты».

В настоящее время пожар в шахте ликвидирован, работа предприятия приостановлена.