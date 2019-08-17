Цхинвал, , 22:30 — REGNUM

Дорога закрылась в связи со сходом селевой массы на участке Транскавказской автомагистрали поселок Бурон — село Нар. Проезд автотранспортных средств теперь небезопасен, и филиал федерального казенного учреждения управления дорогами «Кавказ» порекомендовал временно ограничить движение, сообщает 17 августа информагентство «Рес» со ссылкой на МЧС Северной Осетии.

Как пояснило ведомство, с 18 часов 30 минут 17 августа до особого распоряжения запрещено движение всех автотранспортных средств на участке поселок Бурон-Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях.

Транскавказская автомагистраль является единственной дорогой, которая соединяет Южную Осетию с Россией.