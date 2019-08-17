Москва, , 20:25 — REGNUM

На площади Революции в Москве зарубежному гостю столицы, который шёл в туристической группе, внезапно стало плохо, он упал и ударился головой. Находившиеся рядом военнослужащие бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии оказали ему на месте доврачебную помощь.

Санинструкторы-росгвардейцы остановили кровотечение и обработали рану, измерили артериальное давление и помогли ему прийти в чувства, так как мужчина жестами дал понять, что у него онемели ноги. Пострадавшего мужчину передали прибывшей бригаде скорой помощи.