Пермь, , 19:24 — REGNUM

В Перми по причине ДТП с пассажирским автобусом погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Им оказался один из пассажиров автобуса, пояснили в ведомстве.

Госпитализированы 32 человека, в том числе десять детей. Пятеро взрослых и ребёнок находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в Перми ближе к вечеру. Водитель не справился с вождением автобусом и врезался в бетонную стену.

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