Пермь, 17 августа 2019, 19:16 — REGNUM
В Перми после аварии с рейсовым автобусом были госпитализированы 32 человека. Из них десять детей, говорится в официальном сообщении краевого минздрава.
Один пассажир погиб. Состояние пятерых взрослых и одного ребёнка оценивается медиками как тяжёлое.
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в районе 17:00 по местному времени. Возле остановки «Лесозавод» водитель автобуса не справился с управлением и врезался в бетонную стену.
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