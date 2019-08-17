Пермь, , 19:16 — REGNUM

В Перми после аварии с рейсовым автобусом были госпитализированы 32 человека. Из них десять детей, говорится в официальном сообщении краевого минздрава.

Один пассажир погиб. Состояние пятерых взрослых и одного ребёнка оценивается медиками как тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в районе 17:00 по местному времени. Возле остановки «Лесозавод» водитель автобуса не справился с управлением и врезался в бетонную стену.

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