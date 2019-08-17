Пермь, 17 августа 2019, 19:08 — REGNUM
В Перми СКР начал проверку по факту ДТП с автобусом, врезавшимся в здание. Об этом сообщает краевое управление ведомства.
Проверка идёт в рамках статьи 238 УК России, которая предусматривает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, автобус 59-го маршрута врезался в стену здания днём. Известно о нескольких десятков пострадавших, среди которых есть дети. Один человек погиб.
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