Пермь, , 19:08 — REGNUM

В Перми СКР начал проверку по факту ДТП с автобусом, врезавшимся в здание. Об этом сообщает краевое управление ведомства.

Проверка идёт в рамках статьи 238 УК России, которая предусматривает оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус 59-го маршрута врезался в стену здания днём. Известно о нескольких десятков пострадавших, среди которых есть дети. Один человек погиб.

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