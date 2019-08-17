Пекин, , 19:47 — REGNUM

В Китае продолжается ликвидация последствий тайфуна «Лекима», ударившего по ряду регионов страны, в особенности, в ее северо-западной части.

Синьхуа 17 августа со ссылкой на информацию, полученную от министерства по управлению чрезвычайными ситуациями КНР, сообщает о выделении четырем провинциям — Хэбэй, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян — бюджетных субсидий на общую сумму в 320 млн юаней.

Предоставление такой помощи в Китае входит в механизм экстренного реагирования на стихийное бедствие, которому присвоен 2-й уровень. Китайский МЧС, как и положено в таких случаях, взял руководство операциями по спасению людей и ликвидации последствий стихии на себя. Поставлен цель в кратчайшие сроки восстановить в пострадавших регионах штатный режим жизнедеятельности.

Отметим, что тайфун «Лекима» в текущем сезоне оказался уже девятым по счету.