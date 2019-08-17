Днепропетровск, Украина, , 18:19 — REGNUM

Крыша нежилого здания, где произошел крупный пожар, обрушилась на Украине. Об этом сообщили в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) в Днепропетровской области.

ЧП произошло в субботу, 17 августа, на площади Вокзальная в Днепре. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек.

«В результате обрушения конструкций крыши травмированы три сотрудника Службы спасения «101».. — говорится в сообщении ведомства. — А также, двое пожарных-спасателей».

В настоящее время выясняются причины пожара.

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