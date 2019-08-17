Стамбул, Турция, , 18:23 — REGNUM

По меньшей мере один человек погиб в результате наводнения, вызванного сильнейшим ливнем в турецком Стамбуле. Об этом 17 августа сообщает телеканал NTV.

Тело погибшего мужчины было обнаружено в подземном переходе в районе Ункапаны. Переход был затоплен водой, хлынувшей сюда во время дождя.

Проливной дождь начался в Стамбуле около 12:00 по местному времени. Потоки воды затопили улицы города, многие транспортные средства оказались в воде полностью. Был затоплен Гранд-базар — одно из самых популярных для туристов мест в историческом районе Стамбула.

В ряде районов города было прекращено движение транспорта и возникли перебои с подачей электроэнергии. Также было прервано движение паромов через пролив Босфор.

Метеорологи предупредили, что ливень будет продолжаться в течение ночи и в утренние часы 18 августа.

Ранее ИА REGNUMсообщало о залповом ливне, который обрушился на город Сочи Краснодарского края. Водой затопило ряд улиц курортного города.

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