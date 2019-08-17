Пермь, , 18:16 — REGNUM

В Орджоникидзевском районе Перми открыта горячая линия после ДТП, в ходе которого автобус врезался в магазин. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Она действует в администрации района. Уточнить детали происшествия и узнать о близких можно по номеру (342) 263−46−80.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ближе к вечеру в жилом районе Гайва на улице Новогайвинской. Автобус № 53 врезался в с стену здания. Есть пострадавшие.

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