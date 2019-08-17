Одесса, Украина, , 17:13 — REGNUM

После пожара в отеле «Токио Стар» в Одесской области Украины объявили траур по погибшим. Соответствующее распоряжение подписала и. о. главы облгосадминистрации Светлана Шаталова, сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации.

«В связи с трагедией … объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим», — говорится в распоряжении Шаталовой.

Как ранее передавало ИА REGNUM, крупный пожар произошел в отеле «Токио Стар» в Одессе 17 августа 2019 г. По последним данным, в результате происшествия погибли 9 человек. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание.

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