Тамбов, , 16:28 — REGNUM

В Тамбовской области столкнулись два транспортных средства — микроавтобус Ford Transit с грузовым автомобилем МАЗ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ДТП произошло в субботу, 17 августа, в Рассказовском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали 8 человек.

«Произошло столкновение микроавтобуса «ФОРД» и грузового автомобиля «МаЗ», — говорится в сообщении. — … Пострадавшие направлены в ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки».

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ДТП, выясняют причины происшествия.

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