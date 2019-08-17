Одесса, Украина, 17 августа 2019, 15:59 — REGNUM
На Украине в результате пожара в отеле «Токио Стар» погибли девять человек. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям на странице в соцсети Facebook.
Трагедия произошла в Одессе.
«17 августа … во время проведения следственных действий на месте пожара (в отеле) обнаружено тело девятого погибшего», — отмечается в сообщении.
Ранее экстренные службы сообщали о восьми погибших.
Как передавало ИА REGNUM, 17 августа в Одессе в отеле «Токио Стар» произошел крупный пожар. Общая площадь возгорания в момент пика составила более 1 тыс. квадратных метров.
Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.
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