Одесса, Украина, , 15:49 — REGNUM

До девяти человек увеличилось число погибших в результате пожара в гостинице в украинском городе Одессе. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что во время проведения следственных мероприятий на месте происшествия в 14:12 было обнаружено тело девятого погибшего при пожаре в гостинице «Токио Стар».

Пожар в отеле «Токио Стар» произошёл 17 августа ночью. Общая площадь пожара составила тысячу кв метров. Ранее ИА REGNUM сообщало, что при пожаре погибли восемь человек, ещё десять пострадали. Среди пострадавших четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Все погибшие являются туристами, приехавшими на отдых в город у Чёрного моря. Личности погибших устанавливаются.

Президент Украины Зеленский заявил, что лично проследит за тем, чтобы все виновные в произошедшем понесли наказание в соответствии с законом. Также сообщалось, что полиция Украины рассматривает сразу три версии возникновения пожара в одесской гостинице, среди которых и версия о поджоге с целью возможного сокрытия убийства.

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