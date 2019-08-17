Архангельск, , 15:41 — REGNUM

У врачей и медицинских работников областной больницы Архангельска не выявлено превышения уровня радиационного облучения после инцидента на военном полигоне под Северодвинском, в ходе которого взорвалась жидкостная реактивная установка. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Напомним, что после взрыва на военном полигоне произошел кратковременный всплеск радиационного фона.

По данным Минобороны, в результате взрыва погибли двое военных. Позднее «Росатом» заявил, что погибли пятеро его сотрудников.

Уровень радиации в Северодвинске во время ЧП был превышен в 4−16 раз.

Чтобы проверить, произошло ли облучение гражданского населения из-за инцидента, были обследованы сотрудники ОКБ Архангельска. В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности.