Одесса, Украина, , 15:44 — REGNUM

Сразу три версии возникновения пожара в отеле в Одессе рассматривает Национальная полиция Украины. Об этом 17 августа сообщил журналистам на брифинге начальник главного управления ведомства по Одесской области Олег Бех.

Как пояснил Бех, в качестве первой версии рассматривается поджог отеля с целью сокрытия возможного факта убийства. Вторая версия — возгорание произошло в результате нарушения правил противопожарной безопасности. И третья версия — неосторожное использование огня либо воспламеняющих веществ постояльцами отеля.

Также Бех отметил, что трое погибших были обнаружены в номерах отеля, четверых нашли в коридоре здания, один погибший был найден у входа в отель.

По информации Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям Украины, площадь возгорания составила тысячу кв. метров. Большего количества погибших удалось избежать из-за близкого расположения пожарной части, которая находится в 300 метрах от отеля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследование причин пожара в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, пострадали десять, взял на личный контроль президент Украины Владимир Зеленский.

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