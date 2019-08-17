Оттава, , 15:08 — REGNUM

Жительница Канады выжила после падения с высота 1,5 километра из-за нераскрывшегося парашюта. Об этом 17 августа сообщает Newsweek.

Инцидент произошёл несколько дней назад в Квебеке. У совершавшей прыжок с парашютом 30-летней женщины во время прыжка не раскрылся парашют. Женщина попыталась воспользоваться запасным парашютом, но неудачно.

Упав с высоты 1,5 километра, женщина застряла в ветках дерева, что, скорее всего, смягчило падение и позволило упавшей избежать смертельных травм. Пострадавшая была госпитализирована.

Сотрудники полиции утверждают, что пострадавшая не в первый раз совершает прыжок с парашютом. То, что экстремалке удалось выжить при падении с такой высоты, медики считают настоящим чудом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении девушки с вершины 50-метровой скалы в Якутии. Пострадавшая выжила и была госпитализирована.

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