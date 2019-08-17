Джакарта, , 16:11 — REGNUM

Семь человек, в том числе двое детей, погибли, ещё четыре человека пропали без вести в результате пожара на борту судна у берегов центральной части Индонезии. Об этом 17 августа сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошёл в водах у острова Бакори, который находится в провинции Юго-Восточный Сулавеси. По предварительной информации, пожар начался в машинном отделении судна.

Экипаж корабля попытался собственными силами справиться с возгоранием, но неудачно. Пожар продолжал распространяться, пассажиры спасались от огня, прыгая за борт, в море.

Огонь был потушен другим судном, подоспевшим на помощь. Моряками из воды были спасены 61 человек.

Начато расследование причин и обстоятельств возникновения пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опрокидывании судна у берегов Китая. В результате кораблекрушения погибли семь человек, два человека числятся без вести пропавшими.