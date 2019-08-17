Париж, , 15:15 — REGNUM

Официант одного из ресторанов был убит посетителем в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции. Об этом 17 августа сообщает ряд французских СМИ.

Как сообщила радиостанция France Info, инцидент произошёл вечером 16 августа около 21:00 (22:00 мск) в ресторане Le Mistral. По словам очевидцев, мужчина выстрелил в официанта из-за того, что, по его мнению, заказанный им сэндвич готовился слишком медленно.

Пуля попала официанту в плечо, тяжело ранив его. Несмотря на предпринятые сотрудниками ресторана меры по оказанию помощи, официант скончался. Стрелявший с места преступления скрылся.

Как сообщает газета Parisien, погибшему официанту было 28 лет. В настоящее время полицией Франции предприняты розыскные мероприятия для задержания злоумышленника.

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