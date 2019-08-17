Париж, 17 августа 2019, 13:25 — REGNUM
Во Франции на юге страны пострадали девять человек в результате взрыва фейерверка, который был организован по случаю Дня святого Винсена. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на пожарную службу.
Это случилось в ночь на 17 августа прямо во время праздничного шоу, за которым наблюдали тысячи людей. Мероприятия проходили на пляже Борамар в коммуне Коллиур.
По предварительным данным, один из снарядов взорвался прямо на барже, с которой запускали фейерверки. После взрыва несколько горящих элементов фейерверка упали прямо в толпу зрителей.
Всего в результате инцидента пострадали девять человек. Троим из них потребовалась госпитализация, ещё шестерым медицинскую помощь оказали на месте.
По данному факту начато расследование.