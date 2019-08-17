Киев, , 12:28 — REGNUM

Ситуацию с пожаром в отеле Одессы, во время которого погибли восемь человек, взял на личный контроль президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 17 августа он сообщил в своём аккаунте в Facebook.

Зеленский заявил, что за произошедшее будут отвечать не только непосредственные виновники пожара, но и собственник отеля Вадим Чёрный. Президент Украины пообещал, что лично проследит за тем, чтобы наказание соотвествовало нормам закона и справедливости.

Зеленский отметил, что трагедия произошла из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм пожарной безопасности.

Также президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибших и поблагодарил спасателей, полицию и тех, кто приютил постояльцев отеля после пожара.

Напомним, пожар в отеле «Токио Стар» в Одессе, в результате которого погибли восемь человек, ещё десять пострадали произошёл 17 августа. Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки мест отдыха людей, прежде всего отелей и санаториев после пожара в одесском отеле.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Украины поручил проверить гостиницы после ЧП в Одессе