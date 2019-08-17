Великий Новгород, , 12:17 — REGNUM

Новгородский районный суд сегодня, 17 августа, удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для жителя Великого Новгорода — отца 3-месячной девочки, погибшей 14 августа. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новгородской области, мужчина взят под стражу до 13 октября включительно.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России ИА REGNUM пояснили, что мужчина обвинён в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего по п. б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, но окончательная квалификация его действий будет дана после получения заключения судебно-медицинской экспертизы и установления причинной связи между причинёнными телесными повреждениями ребёнку и наступлением его смерти. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут дополнительно исследованы обстоятельства гибели ещё одного ребёнка в этой же семье.

Напомним, органы следствия назвали семью неблагополучной, отметив, что в ней происходили конфликты между родителями, в ходе которых допускалось в том числе рукоприкладство в отношении малолетних детей. Причины смерти погибшей девочки устанавливает судебно-медицинская экспертиза. Ещё одного ребёнка из семьи изъяли органы опеки, пока он помещён в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура: У погибшего в Великом Новгороде младенца был перелом черепа