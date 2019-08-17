Уссурийск, Приморский край, , 12:42 — REGNUM

Водоналивные дамбы развернули спасатели в Уссурийске для защиты города от подъема уровня воды в реке Раздольной, сообщает 17 августа пресс-служба городской администрации Уссурийска.

По словам начальника ФГКУ «7 отряд ФПС по Приморскому краю» Евгения Шевченко, приводимым пресс-службой Уссурийска, в настоящее время угрозы для города нет, однако уровень воды в реке Раздольной растет.

«Чтобы не допустить потока воды к жилым домам, администрацией округа принято решение развернуть два рукава водоналивных дамб», — заявил Шевченко.

Также уточняется, что водоналивная дамба представляет собой наполняемый водой рукав, который этим создает преграду паводку и не дает через него перелиться воде.

Кроме этого, сообщается, что по данным ЕДДС, на 14:00 по местному времени уровень воды в реке Раздольной в Уссурийске вырос до 723 см, что выше уровня поймы на 163 см. Кроме того, выше критических отметок остается уровень реки Комаровка.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что уровень реки Раздольной в результате проливных дождей в Приморье, вызванных тайфунами «Лекима» и «Кроса» достиг исторически максимального значения.