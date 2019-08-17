Челябинск, , 12:08 — REGNUM

В Челябинской области после аварии на трассе в Уйском районе травмы получили девять человек. Из них четверо отказались от госпитализации, сообщили журналистам в пресс-службе областного минздрава.

Они лечатся амбулаторно. Ещё пятеро. среди которых ребёнок, были госпитализированы в больницу Верхнеуральска. Ребёнок позднее был переведён в больницу Магнитогорска.

Состояние всех пострадавших — средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе столкнулись автобус и грузовик. Идёт расследование.

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