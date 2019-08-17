Киев, , 12:43 — REGNUM

Сбежавший во время высылки из страны подозреваемого в наркоторговле Амоса Дова Сильвера задержан Службой безопасности Украины в одной из областей страны. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Ведомство сообщает, что гражданина США и Израиля Амоса Дова Сильвера задержали в результате предпринятых неотложных оперативных мероприятий. Беглец был задержан в в городе Умань Черкасской области. Задержанный будет в ближайшее время экстрадирован в Израиль.

Кроме того, при содействии спецслужбы и под процессуальным руководством военной прокуратуры Государственным бюро расследований задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в содействии побегу Амса Дова Сильвера в аэропорту «Борисполь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что подозреваемый в наркоторговле Амос Дов Сильвер исчез во время депортации в Израиль в аэропорту «Борисполь», сразу после прохождения паспортного контроля

Напомним, Амос Дов Сильвер является подозреваемым в основании крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков. Он был арестован 15 марта 2019 года в Киеве по запросу властей Израиля. 11 июля Сильвер был отпущен из следственного изолятора Киева под домашний арест.

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