Киев, , 12:02 — REGNUM

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки отелей и санаториев по всей стране после пожара в одесском отеле. Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

«Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей — прежде всего гостиниц и санаториев», — написал он.

По его словам, владельцы таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в одесской гостинице «Токио Стар», который произошел в ночь на 17 августа, погибли восемь человек, еще десять пострадали. Общая площадь пожара в момент пика составила 1000 кв. метров.

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