Львов, Украина, 17 августа 2019, 11:45 — REGNUM
Вертолёт Ми-2 с военнослужащими на борту потерпел крушение во Львовской области Украины. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным ведомства, инцидент произошёл 16 августа около 15:33 по местному времени на аэродроме «Броды» во Львовской области.
По предварительным данным, вертолёт упал во время взлёта с высоты 3−4 метров. На борту воздушного судна находились два члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
По факту падения вертолёта правоохранительные органы Украины проводят проверку.
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