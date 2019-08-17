Курган, , 11:09 — REGNUM

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал полицейских и муниципальные власти досконально разобраться с поджогами фермерских хозяйств пьющими и ворующими сельчанами. Об особенностях «горячего» инвестиционного климата» в регионе он рассказал на своей странице в социальной сети.

Глава Зауралья сообщил о поджоге животноводческой фермы, которую развивает молодой предприниматель на полученный от региональных властей грант. Шумков поясняет, что пострадавший несколько раз увольнял местных «пьющих и ворующих сограждан». Ферму поджигают в третий раз. Вадим Шумков не сомневается, что пироманы действуют «при явном попустительстве местных властей».

«При том, что на данной территории это единственный работодатель, кто активно развивает свой бизнес, создаёт рабочие места. Вот так мы и развиваем экономику. Попросил отдельно руководство УВД разобрать данный регулярный «полтергейст», — сетует врио губернатора Курганской области.

Вадим Шумков вспомнил о сожжённом год назад овощехранилище другого предпринимателя, который также получал поддержку из бюджета на свою деятельность.

«В этом году глава одного из муниципалитетов предложил забрать у местного предпринимателя озеро, которое тот 10 лет чистил и зарыбливал», — сообщил об особенностях курганского бизнеса глава региона.

И предложил землякам либо продолжать пить и воровать, либо работать и развиваться, не мешая это делать крепким и хозяйственно-активным, год за годом возвращая жизнь в сёла.

«Выбирать нам», — подытожил Вадим Шумков.