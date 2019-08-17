Курган, 17 августа 2019, 11:09 — REGNUM
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков призвал полицейских и муниципальные власти досконально разобраться с поджогами фермерских хозяйств пьющими и ворующими сельчанами. Об особенностях «горячего» инвестиционного климата» в регионе он рассказал на своей странице в социальной сети.
Глава Зауралья сообщил о поджоге животноводческой фермы, которую развивает молодой предприниматель на полученный от региональных властей грант. Шумков поясняет, что пострадавший несколько раз увольнял местных «пьющих и ворующих сограждан». Ферму поджигают в третий раз. Вадим Шумков не сомневается, что пироманы действуют «при явном попустительстве местных властей».
Вадим Шумков вспомнил о сожжённом год назад овощехранилище другого предпринимателя, который также получал поддержку из бюджета на свою деятельность.
И предложил землякам либо продолжать пить и воровать, либо работать и развиваться, не мешая это делать крепким и хозяйственно-активным, год за годом возвращая жизнь в сёла.