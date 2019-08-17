Париж, , 11:22 — REGNUM

Ожоги получили 13 человек во Франции в результате неудачного запуска фейерверка во время пиротехнического шоу. об этом 17 августа сообщает радио France Bleu.

Люди пострадали во время пиротехнического шоу в честь празднования Дня святого Винсена в коммуне Коллиур (Collioure) на юге Франции. Мероприятие происходило на одном из городских пляжей.

По предварительной информации, несчастный случай произошёл из-за неудачного запуска очередного пиротехнического заряда. Произошёл взрыв заряда на барже, с которой запускали салют и несколько элементов фейерверка упали прямо в толпу зрителей.

Кроме того, очевидцы сообщили, что одна из ракет фейерверка полетела из повреждённой установки в сторону берега, но, к счастью, упала в воду, не долетев до зрителей метров десять.

Два человека в результате ЧП получили сильные ожоги и были срочно госпитализированы. Ещё один пострадавший был направлен в больницу с небольшими травмами.

Десятерым пострадавшим была оказана помощь на месте. Все пострадавшие очень оперативно получили медицинскую помощь, благодаря присутствию на мероприятии медиков и спасателей.

Всего для ликвидации последствий произошедшего было задействовано пять машин скорой медицинской помощи и около 30 сотрудников экстренных служб. В настоящее время проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего. Представители правоохранительных органов назначили техническую экспертизу для определения причин пиротехнической неисправности.

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