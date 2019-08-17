Хабаровск, , 11:08 — REGNUM

Проверка обстоятельств экстренной посадки самолёта L-410 «Хабаровских авиалиний» начата следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного в статье Уголовного Кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По данным транспортной прокуратуры, пассажирский самолёт L-410 вылетел из аэропорта Хабаровска около 11:00 (04:00 мск) в Николаевск-на-Амуре. На борту самолёта было 13 пассажиров. Однако через час после взлёта авиаборт по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.

По предварительной информации, в пути следования у самолёта сработала система оповещения о неисправностях двигателя. В связи с этим командиром воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт. Никто из пассажиров не пострадал.

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