Якутск, , 10:49 — REGNUM

В Якутии в районе поселка Чульман Нерюнгринского района девушка оступилась и упала с 50-метровой скалы, сообщает пресс-служба региональной службы спасения.

Отмечается, что инцидент произошел на так называемой Скале любви. Девушка упала во время свидания, молодой человек попытался помочь ей, но вынужден был обратиться за помощью.

Спасательная операция длилась порядка двух часов. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и оказали девушке первую медицинскую помощь, наложили шину на руку и бандаж на шею.

После этого спасатели поместили пострадавшую на специальные носилки и подняли наверх, где передали врачам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двое туристов в Севастополе сорвались со скалы на мысе Фиолент с разницей в десять с лишним часов. Сейчас оба пострадавших находятся в больнице со множественными травмами.

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