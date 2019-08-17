Чанчунь, Китай, , 11:05 — REGNUM

Свыше 85 тысяч человек из-за супертайфуна «Лекима» оказалось в зоне бедствия в китайской провинции Цзилинь, расположенной в северо-восточной части КНР, сообщает 17 августа агентство «Синьхуа».

По данным источника, от «Лекимы» пострадал большая часть территории провинции Цзилинь. В результате разгула стихии ущерб нанесен свыше 25,8 тысячам га сельскохозяйственных угодий, а на территории более чем 1,2 тысячи га — урожай полностью уничтожен.

Также из-за проливных тропических ливней обрушилось примерно 250 зданий. По предварительной оценке, общий ущерб от «Лекимы» оценивается 12,6 млн долларов (89 млн юаней).

Кроме этого, сообщается, что местными властями предприняты меры для предотвращения локальных наводнений и оползней, для чего прекращены работы на рудниках и шахтах.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 августа, у восточного побережья китайской провинции Шаньдун затонуло судно, в результате чего семь человек погибло и ещё 2 пропали без вестию