Горловка, ДНР, , 10:09 — REGNUM

Окраину города Горловка, находящейся под контролем Донецкой Народной Республики, обстреляли военнослужащие Украины. Об этом 17 августа сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько в своём аккаунте в социальных сетях.

По словам Приходько, был обстрелян населённый пункт Зайцево, повреждены постройки и жилой дом на улице Рыбалко, 169, а также сгорела летняя кухня по адресу улица Брусилова, 1.

В свою очередь, пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщила, что по окраине Горловки утром 17 августа боевики Украины выпустили пять мин и вели обстрел, применив гранатомёты и стрелковое вооружение.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле Горловки украинскими карателями. С украинской стороны по населённому пункту было выпущено 12 мин калибром 120 мм.

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