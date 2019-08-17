Южно-Сахалинск, , 08:38 — REGNUM

Свыше 7 тысяч человек в 9 населенных пунктах острова Сахалин остались без электрической энергии из-за тайфуна «Кроса».

"Частично остались обесточенными девять населенных пунктов острова», — приводит РИА «Новости» слова представителя регионального правительства.

Также представитель отметил, что порывы ветра при тропическом шторме достигали скорости более 30 м/с и что в настоящее время развернуты аварийно-восстановительные работы.

Кроме этого, по данным местных властей, в результате удара стихии без электричества частично остались села Урожайное и Новоселово в Томаринском районе и селе Пионерское и Чехов в Холмском районе, в которых проживает в общей сложности около 3,6 тысяч человек. И ещё «Кроса» повредил линию электропередачи, на которую запитаны электричеством села Адо-Тымово, Арги-Паги, Воскресеновка и Молодежное в Тымовском районе, в которых проживает около 3,7 тысячи человек.

Отметим, ранее, 17 августа, из сообщений пресс-службы губернатора Приморского края стало известно, что из-за подтоплений, вызванных прошедшими в Приморье ливнями введен режим ЧС ещё в двух районах региона.