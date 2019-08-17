Сухой Лог, Свердловская область, , 08:29 — REGNUM

В Свердловской области произошёл взрыв газа в одном из частных домов города Сухой Лог. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации спасательного ведомства в доме взрывной волной была разрушена стена. Также пострадали два пенсионера: женщина 1952 года рождения и мужчина 1950 года рождения. Оба они доставлены в городскую больницу.

По предварительным данным взрыв произошёл из-за утечки газа из баллона.

Напомним, что в конце июля аналогичный инцидент произошёл в Буланаше. Там 22 июля произошёл взрыв газа в двухэтажном доме, в результате которого пострадал человек, а стены здания получили значительные повреждения.