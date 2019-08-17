Москва, , 08:23 — REGNUM

Врачей Архангельской областной больницы якобы не уведомили о том, что доставленные в медицинское учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, сообщает The Moscow Times со ссылкой на персонал больницы.

«Никто — ни руководство больницы, ни представители Минздрава, ни региональные чиновники или губернатор — не предупредили персонал о том, что пациенты были заражены радиацией», — сообщил собеседник издания, добавив, что у врачей были подозрения на этот счет.

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Как пишет издание, на следующий день после происшествия, 9 августа, ФСБ якобы попросили всех врачей и медсестер, работавших с пострадавшими напрямую, дать подписку о неразглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в ходе испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте неподалеку от села Нёнокса Архангельской области произошел взрыв, результате которого погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен вдвое.

В Росгидромете сообщили, что уровень радиации сразу после взрыва на полигоне превышал фоновые значения в 4−16 раз. Радиационный фон нормализовался через два часа.

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